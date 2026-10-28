Marmaris'te denizaltı ve sahil güvenlik botu 29 Ekim'de ziyarete açılıyor
TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG310 Sahil Güvenlik botu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris'te iki ayrı noktada vatandaşları ağırlayacak.
TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG310 Sahil Güvenlik botu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris’te iki ayrı noktada vatandaşları ağırlayacak.
Marmaris’te 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG I. İnönü (S360) denizaltısı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG310 botu halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.
Denizaltı, Marmaris Cruise Port Limanı’nda
TCG I. İnönü (S360) denizaltısı, Marmaris Cruise Port Limanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Vatandaşlar, denizaltıyı 10.0012.00 ve 14.0017.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.
Sahil güvenlik botu, Belediye İskelesi’nde
TCSG310 Sahil Güvenlik botu ise Marmaris Belediye İskelesi’nde halkın ziyaretine açılacak. Bot, 09.0017.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek ziyaretlere, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.
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