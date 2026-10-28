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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te denizaltı ve sahil güvenlik botu 29 Ekim'de ziyarete açılıyor

        Marmaris'te denizaltı ve sahil güvenlik botu 29 Ekim'de ziyarete açılıyor

        TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG310 Sahil Güvenlik botu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris'te iki ayrı noktada vatandaşları ağırlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Marmaris'te denizaltı ve sahil güvenlik botu 29 Ekim'de ziyarete açılıyor

        TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG310 Sahil Güvenlik botu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris’te iki ayrı noktada vatandaşları ağırlayacak.

        Marmaris’te 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG I. İnönü (S360) denizaltısı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG310 botu halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.

        Denizaltı, Marmaris Cruise Port Limanı’nda

        TCG I. İnönü (S360) denizaltısı, Marmaris Cruise Port Limanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Vatandaşlar, denizaltıyı 10.0012.00 ve 14.0017.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

        Sahil güvenlik botu, Belediye İskelesi’nde

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        TCSG310 Sahil Güvenlik botu ise Marmaris Belediye İskelesi’nde halkın ziyaretine açılacak. Bot, 09.0017.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek ziyaretlere, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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