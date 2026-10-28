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        Başkan Tamer Mandalinci'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Mandalinci, mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yılını, bağımsızlığımıza duyduğumuz sarsılmaz inanç, ortak değerlerimize olan bağlılığımız ve geleceğe dair büyüttüğümüz umutlarla kutluyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Başkan Tamer Mandalinci'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Mandalinci, mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yılını, bağımsızlığımıza duyduğumuz sarsılmaz inanç, ortak değerlerimize olan bağlılığımız ve geleceğe dair büyüttüğümüz umutlarla kutluyoruz" dedi.

        29 Ekim 1923, bir milletin bağımsızlık mücadelesini çağdaş ve demokratik bir devletin kuruluşuyla taçlandırdığı tarihsel bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, Cumhuriyetin ilanıyla millet egemenliğine dayanan yeni bir geleceğin kapılarını açmıştır. Cumhuriyet, bu toprakların insanlarına kendi geleceğinde söz sahibi olma iradesi kazandırmış; özgürlüğün, eşitliğin, adaletin, bilimin ve çağdaş yaşamın önünü açmıştır. Kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesinin, gençlerin özgürce düşünebilmesinin, çocukların daha aydınlık yarınlara ulaşabilmesinin en büyük güvencesi olmuştur. Bugün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen tarihsel sorumluluk, bu büyük kazanımları geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve Cumhuriyetin kurucu değerlerini yaşamın her alanında daha da güçlendirmektir. Çünkü Cumhuriyet, geçmişten devraldığımız büyük bir miras olduğu kadar gelecek kuşaklara karşı üstlendiğimiz ortak sorumluluğun da adıdır" ifadeleirne yer verdi.

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