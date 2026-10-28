Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağmur mesaisinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle 13 ilçede çalışma başlattı.

Muğla genelinde etkili olan yağışlara karşı Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışların olumsuzluklara yol açmaması için yağmur suyu hatları ve mazgalları kontrol ederek temizlik çalışmaları yapıyor. Su birikintilerinin tahliyesi ve gerekli müdahaleler de devam ediyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu bildirildi. Vatandaşlar, ihtiyaç halinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 ve MUSKİ'nin 185 numaralı çağrı merkezlerinden destek alabilecek.