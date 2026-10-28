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        AK Parti Muğla Milletvekili Mete Bodrum Devlet Hastanesini ziyaret etti

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Devlet Hastanesinde hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete Bodrum Devlet Hastanesini ziyaret etti

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Devlet Hastanesinde hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında Başhekim Uzman Dr. Battal Yıldırım ile görüşen Mete, hastanenin mevcut durumu, sağlık hizmetlerine erişim ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

        150 yatak kapasiteli, 54 polikliniğe ve 7 ameliyathaneye sahip hastanede hastaları ziyaret eden Mete, taleplerini dinledi.

        Ziyarette Mete'ye eşlik eden AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene de sağlık hizmetlerinden vatandaşın memnun olduğunu belirtti.

        Bir hastanenin başarısının yalnızca binasının büyüklüğüyle, yatak sayısıyla ya da teknolojik donanımıyla ölçülemeyeceğini ifade eden Ergene, "Asıl ölçü, vatandaşımızın aldığı hizmettir. Milletvekilimiz Kadem Mete ile hastalarımızı tek tek dinledik, memnuniyetlerini ve eleştirilerini doğrudan kendilerinden öğrendik. Yapılan yatırımı sahiplenirken sunulan hizmeti de sorgulayacağız. Hastanemizdeki işleyişi, hasta memnuniyetini ve şikayetleri yakından takip ediyoruz. Devletimizin ortaya koyduğu yatırımın vatandaşımızın hayatına aynı ölçüde yansımasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Ergene, ilçedeki sağlık hizmetlerine gösterdiği destekten dolayı Milletvekili Mete'ye, Başhekim Uzman Dr. Battal Yıldırım'a ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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