Dalaman'da çay taştı, yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (3)

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Darıyeri Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında, heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Ömer Ali Türkmen'e ait evin bir odasına kaya düştü. Evde zarar meydana geldi. Evdeki 4 kişilik aile, tedbir amacıyla Ömer Ali Türkmen'in kardeşine ait eve yerleştirildi.

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