Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni sağanak altında yapıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sağanak nedeniyle Kaymakamlık ve Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından tören alanında katılımcılar için şemsiyeli alan oluşturuldu.

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