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        Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni sağanak altında yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni sağanak altında yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Atatürk Meydanı'ndaki sağanak altında gerçekleştirilen törende, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.​​​​​​​

        Sağanak nedeniyle Kaymakamlık ve Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından tören alanında katılımcılar için şemsiyeli alan oluşturuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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