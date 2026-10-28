Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı iptal edildi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın Fethiye ilçesinde 31 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan 3. ayak yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve önümüzdeki günlere ilişkin olumsuz hava tahminleri nedeniyle yarış hazırlıklarının ciddi şekilde sekteye uğradığı belirtildi.

Açıklamada, parkur düzenlemeleri, iş makinelerinin çalışması, otopark ve seyirci alanlarının hazırlanması, lojistik-ulaşım, yiyecek-içecek stantları ile sahne kurulumu gibi birçok konudaki çalışmaların sürdürülemediği kaydedildi.

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Organizasyonun sağlıklı yürütülmesi ile sporcu ve seyirci güvenliği açısından yarışın iptal edildiği bildirildi.