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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı iptal edildi

        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın Fethiye ilçesinde 31 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan 3. ayak yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı iptal edildi

        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın Fethiye ilçesinde 31 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan 3. ayak yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve önümüzdeki günlere ilişkin olumsuz hava tahminleri nedeniyle yarış hazırlıklarının ciddi şekilde sekteye uğradığı belirtildi.

        Açıklamada, parkur düzenlemeleri, iş makinelerinin çalışması, otopark ve seyirci alanlarının hazırlanması, lojistik-ulaşım, yiyecek-içecek stantları ile sahne kurulumu gibi birçok konudaki çalışmaların sürdürülemediği kaydedildi.

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        Organizasyonun sağlıklı yürütülmesi ile sporcu ve seyirci güvenliği açısından yarışın iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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