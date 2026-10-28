Başkan Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet’in ilanının 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923, savaş meydanlarında kazanılan bağımsızlığın millet egemenliğine dayanan bir devlet düzeniyle güvence altına alındığı gündür. Türk milleti, Cumhuriyet ile kendi geleceği hakkında söz söyleme hakkını hiçbir kişiye, zümreye veya güce bırakmayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

Cumhuriyet, geçmişte kazanılmış büyük bir zafer olduğu kadar geleceğe verilmiş büyük bir sözdür. Bu söz; hukukun herkese eşit uygulandığı, kadınların yaşamın bütün alanlarında özgürce yer aldığı, çocukların nitelikli eğitime ulaşabildiği, gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde güvenle kurabildiği ve emeğin karşılığını bulduğu bir Türkiye kurma sözüdür. Egemenliği millete veren Cumhuriyet, insanımızı tebaa olmaktan çıkarıp hakları, sorumlulukları ve iradesi olan eşit yurttaşlar hâline getirmiştir. Eğitimin yurdun her köşesine yayılmasının, kadınların toplumsal ve siyasal yaşamın eşit öznesi olmasının, bilimin, kültürün ve sanatın gelişmesinin önünü açmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet, yönetim biçimimiz olduğu kadar ortak yaşamımızın adalet, özgürlük ve eşitlik zeminidir. Cumhuriyet’in 2. yüzyılında görevimiz, bu büyük eseri kurucu değerlerine bağlı kalarak daha ileriye taşımaktır. Tam bağımsızlık idealini bilimde, eğitimde, teknolojide, ekonomide, üretimde ve sanayide kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir ülke hedefiyle büyütmeliyiz. Aklı ve bilimi rehber edinmek, demokrasiyi güçlendirmek ve hiçbir yurttaşımızı geride bırakmamak Cumhuriyet’e karşı ortak sorumluluğumuzdur. Yerel yönetimler, Cumhuriyet’in yurttaşa en yakın yüzüdür. Biz de Muğla’da kamu kaynaklarını halkımızın yararına kullanmayı, hizmeti adil biçimde ulaştırmayı, üretimi desteklemeyi, doğamızı ve ortak varlıklarımızı korumayı Cumhuriyetimize karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, onu sahiplenenlerin iradesiyle yaşayacak; yeni kuşakların aklı, emeği ve cesaretiyle daha da güçlenecektir. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyor; bu büyük eseri bizlere miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.