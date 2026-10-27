Marmaris'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Çalışmalar kapsamında, Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan haklarında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.İ. ve P.Y. saklandıkları adreslerde yakalandı.

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