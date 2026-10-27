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        Marmaris'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Marmaris'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında, Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan haklarında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.İ. ve P.Y. saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, infaz işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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