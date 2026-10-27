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        MSKÜ'nün TYÇ başarısı ödülle taçlandı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yükseköğretim programlarında kalite ve tanınırlığın uluslararası göstergesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logo kullanım hakkı alanında Türkiye'de ilk 30 üniversite arasına girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:06 Güncelleme:
        MSKÜ'nün TYÇ başarısı ödülle taçlandı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yükseköğretim programlarında kalite ve tanınırlığın uluslararası göstergesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logo kullanım hakkı alanında Türkiye’de ilk 30 üniversite arasına girdi.

        Mesleki Yeterlilik Kurumunun 21. Olağan Genel Kurulu sonrasında, 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da "Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması" düzenlendi.

        Törende, en çok TYÇ logosu kullanım hakkına sahip programı bulunan ilk 30 üniversiteye plaket takdim edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de bu üniversiteler arasına girerek plaketle ödüllendirildi. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın elinden aldı.

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        "TYÇ logosu kalitenin, şeffaflığın ve tanınırlığın göstergesidir"

        Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TYÇ logosunun kalitenin, şeffaflığın ve uluslararası tanınırlığın önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Toplam 162 üniversitedeki ilgili programların kazandığı bu logo kullanım hakkı; öğrencilerin edindiği bilgi ve becerilerin güvenilirliğini kanıtlıyor, mezunların küresel düzeydeki tanınırlığını artırıyor ve eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağı doğrudan güçlendiriyor.

        Kalite ve akreditasyon odaklı vizyonumuzun somut çıktısı

        MSKÜ’de yürütülen kapsamlı stratejik planlama, kurumsal iç değerlendirme ve kalite izleme faaliyetlerinin önemli bir sonucu olan bu başarı, MSKÜ'nün eğitimdeki yüksek standartlarını bir kez daha tescilledi.

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        Farklı öğrenme yollarıyla kazanılan yeterlilikleri kalite güvencesi altında buluşturan TYÇ logosuna sahip program sayısındaki bu artış, MSKÜ mezunlarının ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarındaki rekabet gücünü artırmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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