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        Başkan Uçak'tan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrı "Mukaddesatımıza ve dini değerlerimize 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla yapılan saldırı durdurulmalıdır"

        Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu velilerinden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımları ile hem insanların dini değerlerine saldırıda bulunduğunu hem de okuldaki öğretmen ve öğrencileri ciddi derecede rahatsızlık verdiğini belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Başkan Uçak'tan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrı "Mukaddesatımıza ve dini değerlerimize 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla yapılan saldırı durdurulmalıdır"

        Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu velilerinden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımları ile hem insanların dini değerlerine saldırıda bulunduğunu hem de okuldaki öğretmen ve öğrencileri ciddi derecede rahatsızlık verdiğini belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırdı.

        Okulda öğrencisi de bulunan F.D. adlı bir velilinin, paylaşımlarının ‘ifade özgürlüğü' kılıfıyla savunulmasının mümkün olmadığını bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Uçak, "Kutsallarımıza ve eğitim camiamıza yönelik çirkin paylaşımların hızlı bir şekilde araştırılmasını ve gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi. Başkan Uçak, Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda yaşanan, eğitim camiasını ve milleti derinden sarsan provokatif gelişmeleri büyük bir duyarlılık ve dikkatle takip ettiklerini kaydederek, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem), inancımıza ve mukaddesatımıza uzanan dillerin, sergilenen edepsizliğin, hayasızlığın ve çirkin provokasyonların üstünün örtülmemesi için sürece hızlı bir şekilde müdahale edilmesini bekliyoruz. Ahlaktan ve terbiyeden nasibini almamış bu kirli zihniyetin sosyal medya üzerinden dini değerlerimizi hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin paylaşımların ‘ifade özgürlüğü' kılıfıyla savunulmasının söz konusu olmadığını, bu tür yaklaşımların toplumumuzun manevi dinamiklerini ve milletimizi derinden yaraladığını vurguluyoruz. Karşımızdaki tablo sadece birkaç sosyal medya paylaşımından ibaret değildir; aylardır okulumuzda, öğretmenlerimizin üzerinde kurulan sistematik bir baskı ve psikolojik süreç vardır. Sınıf öğretmenimizin mesleğini bırakma noktasına getirilmesi, eğitim neferlerimizin huzurunun kaçırılması, masum yavrularımızın bu süreçlerin aleti edilmesi asla kabul edilemez. Öğretmenlerimizin emeğine, onuruna ve öğrencilerin psikolojik güvenliğine göz diken kim varsa karşısında EğitimBirSen'i bulacaktır" diyerek yaşananların takipçisi olduklarını belirtti.

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        "Adli ve idari makamlar daha hızlı bir şekilde tedbir almalıdır"

        Kendilerine ulaşan şikayetler üzerine sendika olarak ilgili kişinin insanların inançlarını ve manevi değerlerini aşağılayan paylaşımlarını kayda aldıklarını söyleyen Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "Herkes hakkını hukuki yollarla arayabilir; ancak bu hakkın bir baskı, tehdit ve eğitim yuvalarını huzursuz etme aracına dönüştürülmesine meydan verilmemelidir. Ayrıca, böyle bir zihniyetin yanında 78 yaşlarındaki bir çocuğun ‘kendi çocuğu dahi olsa' bulunması ve bu durumun içine çekilmesi çocuk için büyük bir talihsizlik ve telafisi güç bir travmadır. Bu nedenle öğretmenlerimizin ve okulumuzun huzurunu bozan bu zihniyete karşı adli ve idari makamlar daha hızlı bir şekilde tedbir almalıdır. Başta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere tüm yetkili merciler; bu edepsiz paylaşımları yapan, kutsallarımıza saldıran ve okulu huzursuz eden odakların üzerine en etkin şekilde gitmelidir" diyerek başta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet etti.

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        Uçak, ayrıca bu meselenin hem sahada hem masada hem de adliyede sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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