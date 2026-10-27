Muğla'nın 9 ilçesine şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla’nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden yağışların 28.10.2026 (Çarşamba günü) ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde (Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Milas) kuvvetli (2150 kg/m2), kıyı kesimlerinde (Datça, Bodrum, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) çok kuvvetli ve şiddetli (51100 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.