Muğla'da başlayan iklim diyaloğu Gaziantep'te devam etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gaziantep'te düzenlenen ‘COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' toplantısına katıldı. Toplantıda iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi ve çok düzeyli iklim yönetişimi ele alındı.

COP31 hazırlıkları kapsamında düzenlenen ‘COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' toplantılarının ikinci buluşması, 26 Ekim 2026 tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirildi. 2930 Eylül tarihlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ilk politika diyaloğunun ardından Gaziantep'te devam eden süreç, yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası iklim politikalarındaki rolünün güçlendirilmesini hedefliyor.

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Ulusal ve uluslararası kurumlar bir araya geldi

Toplantının açılış oturumuna Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Yerel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay ise video mesajla katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘İklim Eylemi için Yerel Liderlik ve Çok Düzeyli İklim Yönetişimi' başlıklı Üst Düzey Belediye Başkanları Oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da söz aldığı oturumda Başkan Aras, Muğla'nın iklim kriziyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

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Muğla'nın özellikle su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, mevsimsel nüfus artışı ve kıyı ekosistemlerinin korunması gibi alanlarda önemli sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Aras, bu sorunlara karşı yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Muğla'da başlayan diyaloğun ortak deklarasyonu cOP31'de sunulacak

Muğla'da başlayan ve Gaziantep'te devam eden Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu toplantılarında kıyı ekosistemlerinin ve doğanın korunması, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, kentsel dirençlilik, iklim finansmanı, adil ve kapsayıcı dönüşüm ile döngüsel ekonomi başlıkları ele alındı. Toplantıların çıktıları doğrultusunda hazırlanacak Muğla ve Gaziantep Ortak Deklarasyonu, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Pavilyonu'nda sunulacak. Deklarasyon; hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve iklim politikalarına yön veren karar alıcılarla paylaşılacak.

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Ortak deklarasyonla, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önceliklerinin, ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin küresel iklim gündemine taşınması ve uluslararası karar alma süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.