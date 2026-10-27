Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğlaspor 3'te 3 istiyor

        Muğlaspor 3'te 3 istiyor

        TRENDYOL 1'inci Lig'de son 2 maçında Manisa FK'yı 4-3 (D), İstanbulspor'u 5-0 yenerek bu sezon ikinci kez 2'de 2 yapan ve play-off hattına giren Muğlaspor, pazartesi günü Kayserispor deplasmanında ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligin ilk 10 haftasında 9 gol attıktan sonra, son 2 müsabakada 9 kez daha rakip fileleri sarsan yeşil-beyazlılar, zirve takipçisi Kayseri ekibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Muğlaspor kazanarak Kayserispor'un 8 haftalık namağlup serisini bitirmenin planlarını yapıyor. Muğla ekibinde son 2 maçta rakip fileleri sarsan İdris, Sissoko, Diarra ve Avramovski yine yeşil-beyazlı ekibin en önemli gol silahları olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Muğlaspor 3'te 3 istiyor

        TRENDYOL 1'inci Lig'de son 2 maçında Manisa FK'yı 4-3 (D), İstanbulspor'u 5-0 yenerek bu sezon ikinci kez 2'de 2 yapan ve play-off hattına giren Muğlaspor, pazartesi günü Kayserispor deplasmanında ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligin ilk 10 haftasında 9 gol attıktan sonra, son 2 müsabakada 9 kez daha rakip fileleri sarsan yeşil-beyazlılar, zirve takipçisi Kayseri ekibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Muğlaspor kazanarak Kayserispor'un 8 haftalık namağlup serisini bitirmenin planlarını yapıyor. Muğla ekibinde son 2 maçta rakip fileleri sarsan İdris, Sissoko, Diarra ve Avramovski yine yeşil-beyazlı ekibin en önemli gol silahları olacak.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Muğla'da sağanağın yol açtığı 111 olaya müdahale edildi
        Muğla'da sağanağın yol açtığı 111 olaya müdahale edildi
        MTK Koleji öğrencilerinden İklim Zirvesi'nde sürdürülebilir gelecek vurgusu
        MTK Koleji öğrencilerinden İklim Zirvesi'nde sürdürülebilir gelecek vurgusu
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 933 turist geldi
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 933 turist geldi
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden taşkın riski bulunan alanlara müdahale
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden taşkın riski bulunan alanlara müdahale
        Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu
        Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu
        Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi
        Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi