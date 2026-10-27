Muğlaspor 3'te 3 istiyor
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 2 maçında Manisa FK'yı 4-3 (D), İstanbulspor'u 5-0 yenerek bu sezon ikinci kez 2'de 2 yapan ve play-off hattına giren Muğlaspor, pazartesi günü Kayserispor deplasmanında ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligin ilk 10 haftasında 9 gol attıktan sonra, son 2 müsabakada 9 kez daha rakip fileleri sarsan yeşil-beyazlılar, zirve takipçisi Kayseri ekibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Muğlaspor kazanarak Kayserispor'un 8 haftalık namağlup serisini bitirmenin planlarını yapıyor. Muğla ekibinde son 2 maçta rakip fileleri sarsan İdris, Sissoko, Diarra ve Avramovski yine yeşil-beyazlı ekibin en önemli gol silahları olacak.
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 2 maçında Manisa FK'yı 4-3 (D), İstanbulspor'u 5-0 yenerek bu sezon ikinci kez 2'de 2 yapan ve play-off hattına giren Muğlaspor, pazartesi günü Kayserispor deplasmanında ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligin ilk 10 haftasında 9 gol attıktan sonra, son 2 müsabakada 9 kez daha rakip fileleri sarsan yeşil-beyazlılar, zirve takipçisi Kayseri ekibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Muğlaspor kazanarak Kayserispor'un 8 haftalık namağlup serisini bitirmenin planlarını yapıyor. Muğla ekibinde son 2 maçta rakip fileleri sarsan İdris, Sissoko, Diarra ve Avramovski yine yeşil-beyazlı ekibin en önemli gol silahları olacak.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.