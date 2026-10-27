Muğlaspor 3'te 3 istiyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 2 maçında Manisa FK'yı 4-3 (D), İstanbulspor'u 5-0 yenerek bu sezon ikinci kez 2'de 2 yapan ve play-off hattına giren Muğlaspor, pazartesi günü Kayserispor deplasmanında ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligin ilk 10 haftasında 9 gol attıktan sonra, son 2 müsabakada 9 kez daha rakip fileleri sarsan yeşil-beyazlılar, zirve takipçisi Kayseri ekibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Muğlaspor kazanarak Kayserispor'un 8 haftalık namağlup serisini bitirmenin planlarını yapıyor. Muğla ekibinde son 2 maçta rakip fileleri sarsan İdris, Sissoko, Diarra ve Avramovski yine yeşil-beyazlı ekibin en önemli gol silahları olacak.

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