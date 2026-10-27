Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Borsa İstanbul İlkokulu Salonu’nda gerçekleştirildi.

8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı ile Açık Kategori olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuvada sporcular, strateji ve zekalarını centilmence mücadeleyle birleştirdi. Turnuvaya katılan tüm sporculara madalya takdim edildi. Cumhuriyet coşkusunun satranç heyecanıyla buluştuğu organizasyonda, çocukların zihinsel gelişiminin desteklenmesi ve satranç sporunun yaygınlaştırılması hedeflendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tertip komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin ışığında geleceğe hamle yapan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, yaşasın Cumhuriyet diyoruz" ifadeleri kullanıldı.