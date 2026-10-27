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        Aslı Baş davası ertelendi

        2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'daki şüpheli ölümüyle ilgili kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Muğla 1'inci ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlayan duruşmanın bugün yapılan celsesine Aslı Baş ailesinin avukatı ve ailenin mazeret bildirmesi nedeniyle 21 Ocak 2017 tarihine ertelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Aslı Baş davası ertelendi

        2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş’ın Bodrum’daki şüpheli ölümüyle ilgili kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Muğla 1’inci ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlayan duruşmanın bugün yapılan celsesine Aslı Baş ailesinin avukatı ve ailenin mazeret bildirmesi nedeniyle 21 Ocak 2017 tarihine ertelendi.

        Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülmeye başlanan duruşmanın bugün yapılması gereken celsesine sanıklardan Ahmet Bayer ve oğlu Volkan Bayer de katıldı. Duruşmada sanık Ahmet Bayer, sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Bayer, "Yarın bir ameliyat olacağım, ocak ayında ameliyat olacağım. Sağlık durumum iyi değil. Duruşmalardan muaf tutulmayı talep ediyorum" dedi.

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        Mahkeme heyeti, Ahmet Bayer’in duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul etti. Tanıkların ise bulundukları celsede hazır edilmesine karar verildi.

        Silinen mesajlar için teknik inceleme yapılacak

        Davanın önceki duruşmalarında gündeme gelen cep telefonundaki silinmiş mesajların geri getirilmesine ilişkin teknik inceleme talebi bu celsede de ele alındı. Mahkeme heyeti, söz konusu mesajların geri getirilmesi konusunda hangi teknik imkânların bulunduğunun araştırılması yönünde karar aldı.

        Duruşma, diğer eksik hususların tamamlanması için 21 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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