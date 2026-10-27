Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Agro Bodrum Rotası misafirlerini ağırlıyor

        Agro Bodrum Rotası misafirlerini ağırlıyor

        Bodrum'un kırsal, tarımsal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini dört mevsim öne çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Agro Bodrum Rotası, misafirlerini ağırlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Agro Bodrum Rotası misafirlerini ağırlıyor

        Bodrum'un kırsal, tarımsal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini dört mevsim öne çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Agro Bodrum Rotası, misafirlerini ağırlıyor.

        Ziyaretçiler, Bodrum'un Çiftlik Mahallesi'nden başlayan Karaova hattına kadar uzanan rotada zeytinyağı fabrikaları, halı dokuma atölyeleri, üzüm bağları, Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Parkı, yerel üretim merkezleri ile köy kahvelerini ziyaret ederek keyifli bir deneyim yaşadı.

        Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler Agro Bodrum Rotasında kendi grupları ile geziler düzenliyor. Rotada Bodrum'daki seyahat acenteleri ve bazı organizasyon firmaları, günlük ve konaklamalı olarak ziyaret ve deneyim paketleri seçeneği sunuyor.

        REKLAM

        Agro Bodrum Rotası ziyaretlerinin şehir dışından olması halinde Bodrum Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla iletişime geçilerek programlar hakkında teknik destek alınabilecek.

        Bodrum'da turizme alternatif bir seçenek sunan Agro Bodrum Rotası, Bodrum'da turizm sezonu süresinin uzatılmasına, alternatif turizm çeşitleri üretilmesine katkı sunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Aslı Baş davası ertelendi
        Aslı Baş davası ertelendi
        Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Tayga ve Foxy görev yeterlilik sınavını...
        Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Tayga ve Foxy görev yeterlilik sınavını...
        Muğla'da Cumhuriyet coşkusu voleybol sahasına taşındı
        Muğla'da Cumhuriyet coşkusu voleybol sahasına taşındı
        Muğla'da yağış nedeniyle yol çöktü, çukura düşen araç yolda mahsur kaldı
        Muğla'da yağış nedeniyle yol çöktü, çukura düşen araç yolda mahsur kaldı
        Datça'da lise öğrencileri entegre çevre ve sürdürülebilirlik için denize aç...
        Datça'da lise öğrencileri entegre çevre ve sürdürülebilirlik için denize aç...
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı