Agro Bodrum Rotası misafirlerini ağırlıyor
Bodrum'un kırsal, tarımsal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini dört mevsim öne çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Agro Bodrum Rotası, misafirlerini ağırlıyor.
Bodrum'un kırsal, tarımsal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini dört mevsim öne çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Agro Bodrum Rotası, misafirlerini ağırlıyor.
Ziyaretçiler, Bodrum'un Çiftlik Mahallesi'nden başlayan Karaova hattına kadar uzanan rotada zeytinyağı fabrikaları, halı dokuma atölyeleri, üzüm bağları, Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Parkı, yerel üretim merkezleri ile köy kahvelerini ziyaret ederek keyifli bir deneyim yaşadı.
Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler Agro Bodrum Rotasında kendi grupları ile geziler düzenliyor. Rotada Bodrum'daki seyahat acenteleri ve bazı organizasyon firmaları, günlük ve konaklamalı olarak ziyaret ve deneyim paketleri seçeneği sunuyor.
Agro Bodrum Rotası ziyaretlerinin şehir dışından olması halinde Bodrum Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla iletişime geçilerek programlar hakkında teknik destek alınabilecek.
Bodrum'da turizme alternatif bir seçenek sunan Agro Bodrum Rotası, Bodrum'da turizm sezonu süresinin uzatılmasına, alternatif turizm çeşitleri üretilmesine katkı sunacak.
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