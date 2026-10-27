Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi

        Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi

        Manken Aslı Baş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi

        Manken Aslı Baş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan iş insanı Ahmet Bayer ve oğlu Volkan Bayer katıldı. Sanık Hakan Bayer, Aslı Baş'ın ailesi ve tarafların avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

        Ahmet Bayer, sağlık sorunları bulunduğunu ve yakın zamanda ameliyat olacağını belirterek, duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul etti.

        Heyet, dinlenmesi gereken tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesine, adresi tespit edilemeyen bir tanığın bulunması halinde Ahmet Bayer'in de ilgili duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.

        REKLAM

        Duruşmada ayrıca dosyada yer alan ve silindiği belirtilen cep telefonu mesajlarının geri getirilmesinin teknik olarak mümkün olup olmadığının araştırılması kararlaştırıldı.

        Eksik hususların tamamlanması ve teknik araştırmanın yapılması için duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.

        - Olay

        2003'te Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde iş insanı Ahmet Bayer'e ait villanın terasından düşerek hayatını kaybetmiş, olayla ilgili hazırlanan iddianamede Ahmet Bayer ile oğulları Hakan ve Volkan Bayer hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

        REKLAM

        Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yıllar süren yargılamanın ardından 2020'de delil yetersizliği gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar vermişti.

        Yargıtay, kararı eksik inceleme ve usul eksiklikleri gerekçesiyle bozmuş, sanıkların yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        MTK Koleji öğrencilerinden İklim Zirvesi'nde sürdürülebilir gelecek vurgusu
        MTK Koleji öğrencilerinden İklim Zirvesi'nde sürdürülebilir gelecek vurgusu
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 933 turist geldi
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 933 turist geldi
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden taşkın riski bulunan alanlara müdahale
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden taşkın riski bulunan alanlara müdahale
        Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu
        Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu
        Aslı Baş davası ertelendi
        Aslı Baş davası ertelendi
        Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Tayga ve Foxy görev yeterlilik sınavını...
        Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Tayga ve Foxy görev yeterlilik sınavını...