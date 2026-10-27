Muğla'da sağanağın yol açtığı 111 olaya müdahale edildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonunda çalışma başlatıldı.
Afet Koordinasyon Merkezi, itfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma yürüttü. Çalışmalarda il genelinde 111 olaya müdahale edildi.
Yağmur suyu hatları ve kanalizasyon sistemlerinde oluşan tıkanıklıkların giderilmesi için de müdahalede bulunan ekipler, olumsuzlukların günlük yaşamı etkilememesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşullarının hafta boyunca bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.
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