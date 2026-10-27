Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da sağanağın yol açtığı 111 olaya müdahale edildi

        Muğla'da sağanağın yol açtığı 111 olaya müdahale edildi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Muğla'da sağanağın yol açtığı 111 olaya müdahale edildi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

        Afet Koordinasyon Merkezi, itfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma yürüttü. Çalışmalarda il genelinde 111 olaya müdahale edildi.

        Yağmur suyu hatları ve kanalizasyon sistemlerinde oluşan tıkanıklıkların giderilmesi için de müdahalede bulunan ekipler, olumsuzlukların günlük yaşamı etkilememesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        REKLAM

        Olumsuz hava koşullarının hafta boyunca bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Muğlaspor 3'te 3 istiyor
        Muğlaspor 3'te 3 istiyor
        MTK Koleji öğrencilerinden İklim Zirvesi'nde sürdürülebilir gelecek vurgusu
        MTK Koleji öğrencilerinden İklim Zirvesi'nde sürdürülebilir gelecek vurgusu
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 933 turist geldi
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 933 turist geldi
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden taşkın riski bulunan alanlara müdahale
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden taşkın riski bulunan alanlara müdahale
        Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu
        Köyceğiz'de Cumhuriyet coşkusu satrançla buluştu
        Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi
        Muğla'da manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümüne ilişkin davaya devam edildi