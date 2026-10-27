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        Aslı Baş davasında, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutulacak

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 16 yıl önce balkondan düşen Aslı Baş'ın (32) ölümüne ilişkin davada iş insanı Ahmet Bayer (70) ile oğulları Hakan Sadi Bayer (39) ve Volkan Bayer'ın (37), yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, sağlık sorunları nedeniyle duruşmalardan muaf tutulmak isteyen Ahmet Bayer'in talebini kabul edip, duruşmayı erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Aslı Baş davasında, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutulacak

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 16 yıl önce balkondan düşen Aslı Baş'ın (32) ölümüne ilişkin davada iş insanı Ahmet Bayer (70) ile oğulları Hakan Sadi Bayer (39) ve Volkan Bayer'ın (37), yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, sağlık sorunları nedeniyle duruşmalardan muaf tutulmak isteyen Ahmet Bayer'in talebini kabul edip, duruşmayı erteledi.

        2003 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü'ndeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı. 9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.

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        DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

        Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını bozdu. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün üçüncü kez görülen duruşmaya Ahmet Bayer, Volkan Bayer ve Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, anne Müesser Baş hazır bulunurken, mazeret bildiren Hakan Sadi Bayer katılmadı.

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        TANIK ARANIYOR

        Duruşmada söz alan Volkan Bayer, yargılamanın bir an önce sona ermesini talep ederken, Ahmet Bayer, sağlık sorunları bulunduğunu belirtip, "Ocak ayında tekrar ameliyat olacağım. Sağlık olarak kendimi zorluyorum. Beni duruşmalardan muaf tutabilir misiniz?" dedi. Mahkeme heyeti, Bayer'in talebini kabul etti. Ancak dinlenmesi gereken bir tanığın bulunduğu, tanığın adresinin henüz tespit edilemediği, dinlenmesi halinde ilgili duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.

        ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'DAN İSTENEN RAPOR GELMEDİ

        Öte yandan bir önceki duruşmada, olayla bağlantılı cep telefonu ve SIM kartından silinen mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin araştırılması için Ulusal Kriminal Büro'dan istenen raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanığın dinlenmesi için duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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