AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene, ilçenin yol haritasını açıkladı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, ilçeye yapılan yatırımları ve Bodrum için hazırladıkları 7 başlıklı yol haritasını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ergene, Türkiye Yüzyılı vizyonunun dördüncü yılında Bodrum'un ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum'un ulaşım, su, kanalizasyon ve enerji alanlarında yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Ergene, bu çalışmaların ilçenin artan nüfusu dikkate alınarak planlanması gerektiğini ifade etti.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile görüştüğünü aktaran Ergene, Ortakent-Yalıkavak yolu, Bodrum Devlet Hastanesi yaya üst geçidi, Ortakent Kavşağı ve Güvercinlik-Mumcular yolu projelerini takip ettiklerini bildirdi.

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Bodrum'un nüfusunun yaklaşık 207 bin olduğunu belirten Ergene, Kurban Bayramı'nda ilçeye 150 bin araçla yaklaşık 500 bin ziyaretçinin geldiğini kaydetti. Ergene, 2065'te ilçe nüfusunun 1 milyona yaklaşmasının öngörüldüğünü aktardı.

İlçeye yapılan yatırımlara da değinen Ergene, 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesinin hizmete açıldığını, Mumcular ve Turgutreis'te toplam 64 dersliğin tamamlandığını bildirdi. Ergene, 2026 eğitim programına 36 yeni dersliğin dahil edildiğini, Bodrum Kalesi'nin yaklaşık 93 milyon liralık restorasyonla yenilendiğini belirtti.

Ortakent'teki 400 kişilik öğrenci yurdunda çalışmaların sona yaklaştığını ve 500 sosyal konutun hak sahiplerinin belirlendiğini aktaran Ergene, göreve geldiklerinden bu yana 1000'den fazla yeni üye kaydı yaptıklarını ve üye sayısının 11 bin 852'ye ulaştığını ifade etti.

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Plan kapsamında kış turizminin geliştirilmesi, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarının artırılması, deniz çayırlarının korunması ve tekne atıklarının toplanması hedefleniyor.

Ergene ayrıca, Bodrum'da yat üretimi ve bakım alanlarının geliştirilmesini, mandalina üreticileri ile kadın kooperatiflerinin desteklenmesini ve turizm ile denizcilik alanlarında nitelikli personel yetiştirilmesini önerdi.

Ergene, Bodrum'un geleceği için tüm kesimleri ortak çalışmaya davet etti.