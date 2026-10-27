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        Datça'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Datça'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

        Datça’da dünden beri etkili olan sağanak bugün de devam etti. Sağanak nedeniyle İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki yollarda su birikintileri oluştu. Park halindeki araçlar su içinde kalırken, belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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