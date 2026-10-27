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        Muğla'da yağış mesaisi: 20 su baskınına müdahale edildi

        Muğla genelinde etkili olan yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla koordineli çalışma yürüttü. Yağış süresince 20 yağmur suyu baskınına müdahale edilirken, 29 yağmur suyu hattında temizlik çalışması yapıldı, 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Muğla'da yağış mesaisi: 20 su baskınına müdahale edildi

        Muğla genelinde etkili olan yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla koordineli çalışma yürüttü. Yağış süresince 20 yağmur suyu baskınına müdahale edilirken, 29 yağmur suyu hattında temizlik çalışması yapıldı, 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi.

        Muğla genelinde etkili olan yağışlar öncesinde dere yatakları, kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Alınan önlemler sayesinde yağış sürecinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken, sahada görev yapan ekipler meydana gelen sorunlara anında müdahale etti.

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        Yoğun yağışların beraberinde getirdiği yabancı maddeler nedeniyle tıkanan 29 yağmur suyu hattında temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, il genelinde meydana gelen 20 yağmur suyu baskınına da müdahalede bulundu. Ayrıca 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderilerek altyapının sağlıklı şekilde çalışması için çalışma yürütüldü.

        MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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