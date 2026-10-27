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        Turizm Zirvesi Marmaris'te yapılacak

        Marmaris Belediyesi ve turizm paydaşlarının kentin turizm sezonunu sonbahar ve kış aylarına yaymaya yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. SKAL tarafından 2022 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 1. Eurasia Turizm Zirvesi, Marmaris'i önemli bir turizm buluşmasına daha ev sahipliği yapmaya hazırlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Turizm Zirvesi Marmaris'te yapılacak

        Marmaris Belediyesi ve turizm paydaşlarının kentin turizm sezonunu sonbahar ve kış aylarına yaymaya yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. SKAL tarafından 2022 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 1. Eurasia Turizm Zirvesi, Marmaris’i önemli bir turizm buluşmasına daha ev sahipliği yapmaya hazırlıyor.

        Marmaris’in turizm potansiyelini artırmak ve kenti dört mevsim tercih edilen bir destinasyon haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla karşılık bulmayı sürdürüyor. Marmaris, yaz sezonunun ardından sonbahar ve kış aylarında da önemli toplantı, zirve ve etkinliklerin merkezi olma yolunda ilerliyor.

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        Dünya turizminin köklü meslek kuruluşlarından SKAL tarafından düzenlenecek 1. Eurasia Turizm Zirvesi de SKAL Marmaris Kulübü ev sahipliğinde, 2022 Kasım 2026 tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek. "Yerel Değerlerde Markalaşma" ana temasıyla düzenlenecek zirve; Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarını, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve turizm profesyonellerini ortak bir platformda buluşturacak.

        Yapılacak toplantının hem Marmaris hem de turizm açısından çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kentin turizm sezonunu uzatmaya ve dört mevsim turizm potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Marmaris’in sonbahar ve kış aylarında da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasının ortak çalışmaların bir sonucu olduğunu belirten Ünlü, "Marmaris’i yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı yaşayan ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin ve turizm paydaşlarımızın ortak çabalarıyla Marmaris’in sonbahar ve kış aylarında da öne çıkması için attığımız adımların karşılığını görmekten mutluluk duyuyoruz. 2022 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 1. Eurasia Turizm Zirvesi’nin Marmaris’te gerçekleştirilecek olması da bu çalışmaların önemli bir kazanımıdır. Turizmin geleceğinin, yerel değerlerin ve sürdürülebilir turizmin ele alınacağı bu önemli buluşmanın kentimize değer katacağına inanıyorum" dedi.

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        Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Başkanı Emre Gezgin de zirvenin SKAL Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek organizasyonun, bilgi ve deneyim paylaşımını Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarına yaymayı amaçladığını belirtti. Gezgin, "Yerel değerlerin turizm markalaşmasında son derece güçlü bir potansiyele sahip olduğu Marmaris’te bu önemli organizasyonu düzenliyoruz" ifadesini kullandı. Organizasyona ev sahipliği yapacak olan SKAL Marmaris Kulübü Başkanı Süleyman Yıldız da "Tüm turizm paydaşlarımızı bu ortak vizyonun bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

        Zirve, turizm profesyonellerini bir araya getirmenin yanı sıra kültür, sanat, gastronomi ve sürdürülebilirlik alanlarında deneyim paylaşımına da imkan sağlayacak. Etkinliğin dikkat çeken konuklarından tiyatro, televizyon ve sinema oyunculuğunun yanı sıra yazarlığı ve yönetmenliğiyle de tanınan Ercan Kesal, "Yerel Değerlerde Urla Dam Hikayesi" başlıklı konuşmasında yerel birikimin, mekânın ve insan hikayelerinin nasıl özgün bir kimliğe ve güçlü bir anlatıya dönüşebileceğini ele alacak.

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