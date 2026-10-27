Köksal Aras, yağışların etkilediği mahallelerde incelemelerde bulundu

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şiddetli yağışların ve altyapı kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaların ulaşımda aksamalara neden olduğu Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Mahallelerdeki sorunlu noktaları yerinde inceleyen Başkan Köksal Aras, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ekiplerin gece gündüz görev yaptığını ifade eden Köksal Aras, "Bozulan noktaları onarmak ve hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyor, uyarılara dikkat etmenizi rica ediyorum" dedi.