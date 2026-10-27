Datça'da Lise Öğrencileri "Birleşmiş Milletler Günü" etkinliği düzenledi

Okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sınıfları ziyaret ederek arkadaşlarına Birleşmiş Milletlerin (BM) amacı, çalışmaları ve Türkiye'nin BM bünyesindeki rolü hakkında sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.