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        Fethiye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilere ait seralar da sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Fethiye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilere ait seralar da sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve çiftçiyi olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, ev ve iş yerleriyle birlikte çiftçilere ait seralar da taşkınlardan etkilendi. Ev ve iş yerlerine dolan sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su baskınlarından etkilenen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Tarımsal üretimin yapıldığı seralarda da su baskınları yaşanırken, çiftçiler zarar gördü.

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        Sağanak yağış, trafikte de aksamalara neden oldu. İlçe genelindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda araçların biriken suların içerisinden güçlükle geçtiği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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