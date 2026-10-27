Muğla çam balında dijital takip dönemi başladı

Dijital takip sistemiyle ürünün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması, taklit ve tağşişin önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması amaçlanıyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) bütçelendirilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeyle çam balının üretimden tüketiciye ulaşana kadar dijital ortamda takip edilmesi hedefleniyor.

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