Muğla çam balında dijital takip dönemi başladı
Muğla çam balının kalitesini korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek amacıyla başlatılan Çam Balı Takip Projesi kapsamında ilk numuneler alındı.
Muğla çam balının kalitesini korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek amacıyla başlatılan Çam Balı Takip Projesi kapsamında ilk numuneler alındı.
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) bütçelendirilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeyle çam balının üretimden tüketiciye ulaşana kadar dijital ortamda takip edilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında alınan ilk bal numuneleri barkodlandıktan sonra analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.
Dijital takip sistemiyle ürünün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması, taklit ve tağşişin önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması amaçlanıyor.
Projenin, Muğla çam balının marka değerine, ulusal ve uluslararası pazarlardaki güvenilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.