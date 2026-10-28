Başkan Köksal Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet’in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, halkın ortak iradesinin ve eşit bir gelecek özleminin eseri olduğunu vurguladı.

Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamanın gururunu, coşkusunu ve sorumluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığı, bağımsızlığını halkın iradesiyle taçlandırdığı tarihî bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet; laiklik, bilim, kültür, sanat ve eğitimle güçlenen, eşit yurttaşlık temelinde yükselen çağdaş bir devlet anlayışını hayata geçirdi. Büyük mücadelelerin ardından yakılan Cumhuriyet meşalesi; kadınların, çocukların, gençlerin ve bu ülkenin bütün yurttaşlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Millî Mücadele yıllarında Muğla’da düzenlenen Kocahan Mitinginde işgale karşı yükselen bağımsızlık iradesi, bugün hâlâ hafızalarımızda yaşıyor. Bu kentin sokaklarında yürürken geçmişten bize ulaşan o kararlılığı ve ortak sorumluluğu gururla taşıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle her çocuğun eşit eğitim imkânlarına ulaşması, her kadının hayatın her alanında özgürce var olması ve gençlerimizin umutlarını kendi ülkelerinde büyütmesi için çalışıyoruz. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i korumayı, değerlerini ve kazanımlarını gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek taşımayı görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum" dedi.