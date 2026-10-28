Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Başkan Köksal Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı

        Başkan Köksal Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, halkın ortak iradesinin ve eşit bir gelecek özleminin eseri olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Başkan Köksal Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet’in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, halkın ortak iradesinin ve eşit bir gelecek özleminin eseri olduğunu vurguladı.

        Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamanın gururunu, coşkusunu ve sorumluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığı, bağımsızlığını halkın iradesiyle taçlandırdığı tarihî bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet; laiklik, bilim, kültür, sanat ve eğitimle güçlenen, eşit yurttaşlık temelinde yükselen çağdaş bir devlet anlayışını hayata geçirdi. Büyük mücadelelerin ardından yakılan Cumhuriyet meşalesi; kadınların, çocukların, gençlerin ve bu ülkenin bütün yurttaşlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Millî Mücadele yıllarında Muğla’da düzenlenen Kocahan Mitinginde işgale karşı yükselen bağımsızlık iradesi, bugün hâlâ hafızalarımızda yaşıyor. Bu kentin sokaklarında yürürken geçmişten bize ulaşan o kararlılığı ve ortak sorumluluğu gururla taşıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle her çocuğun eşit eğitim imkânlarına ulaşması, her kadının hayatın her alanında özgürce var olması ve gençlerimizin umutlarını kendi ülkelerinde büyütmesi için çalışıyoruz. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i korumayı, değerlerini ve kazanımlarını gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek taşımayı görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Muğla Valisi Akbıyık'tan 29 Ekim mesajı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 29 Ekim mesajı
        Muğla'nın ihracatı Eylül'de yükselişini sürdürdü
        Muğla'nın ihracatı Eylül'de yükselişini sürdürdü
        Muğla'da "tabiat ve yaşanabilir çevre" bilgi yarışması düzenlendi
        Muğla'da "tabiat ve yaşanabilir çevre" bilgi yarışması düzenlendi
        Başkan Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
        Başkan Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
        MSKÜ'de Türklerin ölü gömme gelenekleri anlatıldı
        MSKÜ'de Türklerin ölü gömme gelenekleri anlatıldı
        Muğla'da öğretmenlere terörle mücadele bilgilendirmesi
        Muğla'da öğretmenlere terörle mücadele bilgilendirmesi