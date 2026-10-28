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        Muğla Valisi Akbıyık'tan 29 Ekim mesajı

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü, Muğla'da ve yurdun dört bir köşesinde büyük bir onur, coşku ve gururla idrak ettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 29 Ekim mesajı

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünü, Muğla’da ve yurdun dört bir köşesinde büyük bir onur, coşku ve gururla idrak ettiklerini açıkladı.

        Vali Akbıyık mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yürütülen ve milletimizin eşsiz fedakârlıklarıyla zafere ulaşan İstiklal Mücadelemiz, Cumhuriyet'in ilanıyla ebedîleşmiştir. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi temelinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlığından taviz vermeyen milletimizin, esareti hiçbir şartta kabul etmeyeceğinin tüm dünyaya en güçlü ilanıdır. Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğini bizzat tayin etme iradesinin ve hürriyet aşkının en somut tecellisidir. Yüz üç yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de yüreklerimizde aynı inançla yanmaya devam etmektedir. Bizlere düşen en temel ve mukaddes görev; ecdadımızın ağır bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, millî birlik ve beraberlik ruhundan taviz vermeden daima ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalarak ülkemizi her alanda daha da yüceltmek, şanlı bayrağımızı daima en yükseklerde dalgalandırmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu yolda, vatan sevgisiyle kenetlenerek omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Yürekleri Cumhuriyet sevdasıyla çarpan kıymetli Muğlalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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