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        Muğla'da sakin kentin sahili kullanılmaz hale geldi

        Muğla'da etkili olan şiddetli yağışlar, sahil bölgelerinde de hasara neden oldu. Dalaman'da Tersakan Çayı'nın taşmasının ardından, Sakin Kent unvanlı Akkaya Mahallesi'nde dağlardan gelen yağmur suları yaklaşık 250 metrelik sahil şeridindeki kumları denize sürükledi. Sahilde oluşan çukurlar nedeniyle sahil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Muğla'da sakin kentin sahili kullanılmaz hale geldi

        Muğla’da etkili olan şiddetli yağışlar, sahil bölgelerinde de hasara neden oldu. Dalaman’da Tersakan Çayı’nın taşmasının ardından, Sakin Kent unvanlı Akkaya Mahallesi’nde dağlardan gelen yağmur suları yaklaşık 250 metrelik sahil şeridindeki kumları denize sürükledi. Sahilde oluşan çukurlar nedeniyle sahil kullanılamaz hale geldi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Muğla’nın 9 ilçesi için yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından kentte etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Dalaman’da Tersakan Çayı’nın taşması sonucu taşkın yaşanırken, Akkaya Sahili de yağmur sularının neden olduğu tahribattan etkilendi. Muğla’nın gözde günübirlik tatil noktalarından biri olan ve yaz aylarında günlük yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlayan Akkaya Sahili’nde, dağlık alanlardan gelen yağmur suları kumları denize taşıdı. Her yağış döneminde benzer sorunların yaşandığı bölgede, bu yıl da sahil şeridinde ciddi hasar meydana geldi. Üst kesimlerden gelen yağmur sularının sahile ulaştıktan sonra denize akmasıyla yaklaşık 250 metrelik alandaki kum tabakası zarar gördü. Sahil boyunca yer yer derin çukurlar oluşurken, kumların sürüklenmesi nedeniyle kıyı şeridi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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