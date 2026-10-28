Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni sağanak altında yapıldı

Törende, yarın gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı kutlama programına ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Yağışlı hava nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin Beldibi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenleneceği duyuruldu.

Atatürk meydanında düzenlenen törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanos, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü, rütbeli askerî personel, okullar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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