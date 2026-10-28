Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni sağanak altında yapıldı
Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Meydanı'nda bugün çelenk sunma töreni düzenlendi. Sağanak nedeniyle tören, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesinin kurduğu çadırların altında gerçekleştirildi.
Marmaris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Meydanı’nda bugün çelenk sunma töreni düzenlendi. Sağanak nedeniyle tören, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesinin kurduğu çadırların altında gerçekleştirildi.
Atatürk meydanında düzenlenen törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanos, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü, rütbeli askerî personel, okullar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.
29 Ekim töreni Beldibi Çok Amaçlı Salonu’nda
Törende, yarın gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı kutlama programına ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Yağışlı hava nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin Beldibi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenleneceği duyuruldu.
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