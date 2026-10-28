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        Cumhuriyet Kupası'nda büyükşehir personeli sahada buluştu

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik "Personel Cumhuriyet Kupası" düzenledi. Voleybol ve 3x3 basketbol branşlarında gerçekleştirilen turnuvada 12 takım mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Cumhuriyet Kupası'nda büyükşehir personeli sahada buluştu

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik "Personel Cumhuriyet Kupası" düzenledi. Voleybol ve 3x3 basketbol branşlarında gerçekleştirilen turnuvada 12 takım mücadele etti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında personelin dayanışmasını güçlendirmek ve sporla bir araya gelmesini sağlamak amacıyla Personel Cumhuriyet Kupası düzenledi. Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan 12 takım, voleybol ve 3x3 basketbol branşlarında mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan voleybol turnuvasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı birinciliği elde ederken, Zabıta Dairesi Başkanlığı ikinci, MUSKİ ise üçüncü oldu. 3x3 basketbol turnuvasında ise MUSKİ şampiyonluğa ulaşırken, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı ikinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üçüncü sırada yer aldı.

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        "Cumhuriyet Kupası’nı geleneksel hale getirdik"

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, "Önemli günlerimizde ve bayramlarımızda hem vatandaşlarımızı hem de personelimizi sporla buluşturmaya gayret ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediğimiz turnuvaları da artık geleneksel hale getirdik. Daire başkanlıklarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz müsabakalar, kurum içindeki dayanışmayı ve birlikteliği de güçlendiriyor. Turnuvalarımızın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyor, spora verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum" dedi.

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        "Spor, kurum içindeki dayanışmayı güçlendiriyor"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Vatandaşlarımızın yanı sıra personelimizin de sporla buluşmasını, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın parçası olmasını önemsiyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu müsabakalar, personelimizin farklı birimlerden çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, birbirini daha yakından tanıması ve kurum içindeki dayanışmanın güçlenmesi açısından da önemli bir fırsat oldu. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını sporun birleştirici gücüyle kutlayan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, turnuvaya katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Personel Cumhuriyet Kupası, farklı birimlerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluştururken, turnuva boyunca rekabetin yanı sıra takım ruhu ve dayanışma ön plana çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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