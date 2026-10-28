MTK Koleji'nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

MTK Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği tören ve gösterilerle coşkuyla kutladı. Öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri, şiir dinletisi, "Cumhuriyet Anısı" etkinliği, bando gösterisi ve okul orkestrası, kutlamalara renk kattı.

Farklı okulların da gösterileriyle katıldığı törende öğrenci velileri ve konuklar, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Öğrencilerin sahne performansları, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlamaların açılışında konuşan MTK Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan İnan, Cumhuriyet’in bağımsızlık, özgürlük ve millet egemenliğinin simgesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyet’in geleceğe taşınmasında eğitimin önemine dikkat çeken İnan, MTK Koleji olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanında bilimsel düşünen, sorgulayan, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini de önemsediklerini belirtti. İnan, konuşmasında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andı. Öğrencilerin ve konukların bayramını kutlayan İnan, konuşmasını "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun, yaşasın cumhuriyet" sözleriyle tamamladı.

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MTK Anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı MTK Kolej Akademi’de düzenlenen törenle kutladı. Kırmızı beyaz cumhuriyet renkli kostümleriyle minik öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi yaşatılırken çocuklar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Törenler kapsamında, velilere ve katılımcılara MTK Koleji tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlatılan "Cumhuriyet Kolonyası" armağan edildi. Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini yansıtan bu özel hediye, etkinliğe katılanlara bayram anısı olarak sunuldu.