Bodrum'da yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adrese ulaşan ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan hamile kadını sedye ile güvenli şekilde tahliye etti.

Cadde üzerindeki bir ikamette yaşayan hamile bir kadının mahsur kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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