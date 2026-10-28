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        Bodrum'da yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadını ekipler kurtararak hastaneye kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Bodrum'da yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadını ekipler kurtararak hastaneye kaldırdı.

        İlçe genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve sağanak, Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde su baskınlarına yol açtı.

        Cadde üzerindeki bir ikamette yaşayan hamile bir kadının mahsur kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Adrese ulaşan ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan hamile kadını sedye ile güvenli şekilde tahliye etti.

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        Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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