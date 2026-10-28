Muğla'da Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

Muğla’da sağanak yağışa rağmen, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Törene Muğla protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Sağanak yağışa rağmen düzenlenen törene kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, törenin devamında Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı. Program, araç kortejinin geçişiyle sona erdi.

Törene; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.