Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Başkan Ünlü: "Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Başkan Ünlü: "Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Cumhuriyetin kurulmasının milletin ortak iradesinin en büyük simgesi olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Başkan Ünlü: "Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Cumhuriyetin kurulmasının milletin ortak iradesinin en büyük simgesi olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, cumhuriyetin özgürlük, bağımsızlık ve ortak geleceğin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanları saygı ve minnetle andı. Başkan Ünlü mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, mutluluk ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve milletimizin ortak iradesinin en büyük simgesidir. Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında, birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni sağanak altında...
        Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni sağanak altında...
        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi
        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi
        Bodrum'da yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı
        Bodrum'da yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı
        Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri su altında kaldı
        Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri su altında kaldı
        Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni sağanak altında yapıldı
        Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni sağanak altında yapıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı iptal edildi
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı iptal edildi