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        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk sunma töreniyle başladı

        Fethiye'de Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk sunma töreniyle başladı

        Fethiye'de Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Tuğamiral Emre Ahmet İnal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Bakaner, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Doğu, Sahil Güvenlik Komutanı Gökhan Çalık, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, dernek başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Emre Ahmet İnal ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tören sırasında başlayan hafif yağmur, programa engel olmadı. Tören alanında görevli çocuklara yağıştan korunmaları amacıyla sarı renkli yağmurluklar dağıtıldı.

        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Program, saat 10.00'da Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Saat 10.30'da ise Fethiye Şehir Stadı yanındaki kapalı spor salonunda kutlama töreni gerçekleştirilecek.

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        Saat 15.30'da Fethiye Limanı'nda Cumhuriyet Bayramı Deniz Alayı'nın düzenlenmesi beklenirken, saat 17.00'de Çiftlik Mahallesi'nde başlayacak Cumhuriyet araç konvoyu, çevre yolu güzergahından ilerleyerek Salı Pazarı'nda sona erecek. Saat 20.00'de Özgecan Anıtı önünden başlayacak geleneksel Cumhuriyet yürüyüşü ise Beşkaza Meydanı'nda tamamlanacak.

        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 30 Ekim Cuma günü akşamı düzenlenecek Derya Uluğ konseriyle sona erecek.

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