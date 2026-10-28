Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk sunma töreniyle başladı

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Program, saat 10.00'da Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Saat 10.30'da ise Fethiye Şehir Stadı yanındaki kapalı spor salonunda kutlama töreni gerçekleştirilecek.

Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Emre Ahmet İnal ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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