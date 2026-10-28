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        Muğla'da çocuk evinde denetim

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı çocuk evini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Muğla'da çocuk evinde denetim

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı çocuk evini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, çocuk evine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çocukların yaşam alanlarını inceleyerek kurumda sunulan hizmetleri ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

        Ziyaret sırasında çocukların barınma ve günlük yaşam alanlarını inceleyen Selçuk, çocuk evinde sürdürülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumun işleyişi ve çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi edinilen ziyarette, sunulan hizmetlerin mevcut durumu gözden geçirildi.

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        Çocukların güvenli ve uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine yönelik hizmetlerin değerlendirildiği ziyaret, kurum bünyesinde yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesiyle tamamlandı.

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