Muğla'da çocuk evinde denetim

Ziyaret sırasında çocukların barınma ve günlük yaşam alanlarını inceleyen Selçuk, çocuk evinde sürdürülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumun işleyişi ve çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi edinilen ziyarette, sunulan hizmetlerin mevcut durumu gözden geçirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, çocuk evine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çocukların yaşam alanlarını inceleyerek kurumda sunulan hizmetleri ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı çocuk evini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.

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