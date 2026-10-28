Bodrum sele teslim oldu, hamile kadın kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Ev ve iş yerlerini su basarken, evinde mahsur kalan hamile kadın ekipler tarafından sedyeyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İlçede metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

Bodrum’da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi’nde bir ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde bir ev ile Gölköy ve Konacık mahallelerinde toplam 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekipler bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi’nde yoğun su birikintileri nedeniyle bir evde yaşayan hamile kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeyle evden çıkarılan kadın, güvenli şekilde tahliye edilerek Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İlçede etkili olan sağanakta metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü bildirildi.