Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.

Öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda yağmur altında düzenlenen tören için Bodrum Belediyesi ekiplerince meydana çadırlar yerleştirildi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilciler, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın saat 09.30’da tebrikat töreni yapılacak, ardından saat 10.30’da Herodot Kültür Merkezi’nde bir kutlama programı gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23’te iki ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak fener alaylarıyla kent sokaklarına taşınacak. Bodrum merkezde, Milta Bodrum Marina’dan başlayacak kortej, Bodrum Belediye Meydanı’nda son bulacak. Turgutreis’te ise aynı saatte yapılacak kortej yürüyüşü, Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı’na kadar devam edecek.

Fener alayının ardından saat 20.15’te Bodrum’un iki meydanında konserler düzenlenecek. Bodrum Belediye Meydanı’nda yapılacak konser etkinliğinde son dönemin ilgiyle takip edilen müzik grubu Dedublüman sahne alacak. Turgutreis Atatürk Meydanı’nda ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can dinleyicileriyle buluşacak.