Muğla'da özel sporcular Bocce Turnuvası'nda sahaya çıktı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvada özel sporcular, bocce branşında mücadele ederek sporun birleştirici gücünü ortaya koydu. Sporcuların müsabakalardaki azmi, kararlılığı ve mücadele ruhu, izleyenlere örnek oldu.

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