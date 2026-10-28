GÜNCELLEME - Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri su altında kaldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.
İlçede etkili olan yağışın ardından derenin taşması sonucu çevredeki yerleşim alanları ve tarım arazileri etkilendi.
Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.
Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.
Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.
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