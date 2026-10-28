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        GÜNCELLEME - Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri su altında kaldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:41 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri su altında kaldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

        İlçede etkili olan yağışın ardından derenin taşması sonucu çevredeki yerleşim alanları ve tarım arazileri etkilendi.

        Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

        Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

        Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

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        Taşkının etkilediği alanlar Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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