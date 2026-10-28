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        GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı, dere taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:00 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı, dere taştı.

        Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Konacık Mahallesi'nde Bodrum-Turgutreis kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, 3 araç mahsur kaldı.

        Atatürk Bulvarı'nda da yağışın ardından su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suda kalırken, vatandaşlar ve basın mensupları mahsur kalan sürücülere yardım etti.

        İlçede toplam 4 ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekiplerce bahse konu alanlarda su tahliye çalışması yapılırken, sabah saatlerinden bu yana metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Mandalinci, bölgede geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

        - Marmaris

        Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

        Marmaris-Datça ve Menteşe kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları, Karayolları ve Marmaris Bölge Trafik ekiplerince temizlendi.

        Yüksek kesimlerden gelen çamurlu suların denize ulaşması nedeniyle kıyı bölgelerinde deniz kahverengiye döndü. İlçeye sabah saatlerinden bu yana metrekareye 47 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

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        - Dalaman'da dere taştı

        Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Dersakan Deresi taştı. Bölgede yollar ile tarım arazileri taşkın suyunun altında kaldı.

        Şerefler Mahallesi’ne giden yol ise sel nedeniyle kolluk kuvvetlerince bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

        Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, bölgede inceleme yaptı.

        Durmuş, gazetecilere, geceden bu yana tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

        Meteoroloji yetkililerinin yarın öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirdiğini ifade eden Durmuş, olası afet durumlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        -Seydikemer

        Seydikemer ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarında yaklaşık 400 dönüm tarım alanı zarar gördü, 8 evi su bastı.

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        Karadere, Kumluova ve Karaköy mahallelerinde yağışlar sebebiyle su tahliye arklarının taşması sonucu çok sayıda sera su altında kaldı.

        Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk tespitlere göre, 123 üreticinin örtü altı üretim alanının zarar gördüğü belirlendi.

        Kumluova'da 5, Karaköy'de ise 3 evi su bastı.

        - Fethiye

        Fethiye'de de etkili olan kuvvetli yağış özellikle Sanayi Sitesi, Çarşı Caddesi ve Tuzla Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu.

        Çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken, zemin kattaki iş yerleri ve evleri su bastı.

        Biriken yağmur suları nedeniyle bazı araçlar, içindeki insanlarla birlikte mahsur kaldı. Sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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