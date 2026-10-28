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        Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarıda kaldı

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda 2'nci Lig ekibi Fethiyespor ile Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maç şiddetli yağış nedeniyle devre arasında ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarıda kaldı

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda 2'nci Lig ekibi Fethiyespor ile Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maç şiddetli yağış nedeniyle devre arasında ertelendi.

        Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 20'nci dakikada Pintor ve 45'te El Yamiq'in golleriyle 2-1 önde tamamladı. Ev sahibinin tek golü 36'ncı dakikada penaltıdan Mehmet Kaan'dan geldi. İkinci yarı öncesinde Fethiye'de yağmur ve rüzgar şiddetini artırdı. Tribündeki taraftarlar kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Takımlarla birlikte sahaya çıkan Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları, kaptanları da yanlarına alarak göle dönen saha zemininin farklı noktalarına topu atarak sekip sekmediğini kontrol etti. Top her seferinde göl haline gelen zeminde kalınca hakem maçı tatil etti. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Karşılaşmanın yarın aynı saatte kaldığı yerden tamamlanması bekleniyor.

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