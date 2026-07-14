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        Muğla Valisi Akbıyık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akbıyık, mesajında, milletin hürriyetine, devletin bekasına ve mukaddes değerlere göz diken hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve işbirlikçilerine karşı kazanılan muazzam zaferin 10. yıl dönümünü gururla idrak ettiklerini belirtti.

        Esareti reddeden, zincirleri eriten, 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' şiarıyla yaşamış asil bir milletin evlatları olduklarına dikkati çeken Vali Akbıyık, "15 Temmuz gecesi göğsüne taşıdığı inançla tanklara meydan okuyan, cesaretini bombalara siper eden o sarsılmaz ruh, Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun ta kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran milletimiz, karanlık bir geceyi inanç ve cesaretle aydınlık bir sabaha kavuşturmuştur." ifadelerini kullandı.

        Marmaris'in o karanlık gecede ihanete karşı direnişin, kararlılığın ve cesaretin en çetin
        kalesi olduğunu vurgulayan Akbıyık, mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın şahsında doğrudan milletin iradesini hedef alan hain suikast timine karşı kahramanlarımız tek yürek halinde sarsılmaz bir duvar örmüştür. Bu mücadelede, Muğla'mızın topraklarını mukaddes kılan şehitlerimiz, Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin kardeşlerimiz, şehadet şerbetini içerek adlarını tarihin kahramanlık sayfalarına yazdırmışlardır. Bizlere düşen en kutsal görev, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklara, bağımsızlığımıza ve milli irademize ebediyen sahip çıkmaktır. Hain odakların unuttuğu şey şudur: Pranga kabul etmeyen bu topraklarda her zaman İrade Bizim, Zafer Bizimdir! Bu anlamlı günde, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 15 Temmuz ruhunu diri tutan, devletimizin ve aziz milletimizin yanında dimdik duran Muğlalı hemşehrilerime ve tüm vatandaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

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