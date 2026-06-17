Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla Valisi Akbıyık'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Muğla Valisi Akbıyık'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akbıyık, mesajında, kurulduğu günden bu yana mevcut yapısını, imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiren Sahil Güvenlik Komutanlığının, akıl ve bilimi esas alan planlı stratejiler doğrultusunda gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen projelerle görev etkinliğini artırmaya ve sahip olduğu gelişim potansiyelini daha ileri seviyelere taşımaya devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Denizlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, en kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak amacıyla kapasitesini ve performansını sürekli artırmaktadır. Milletimizin güven ve desteğini alarak, ülkemizin yüzölçümünden daha geniş bir sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır."

        Komutanlığın, kanunlarla verilen görevleri diğer kolluk birimleriyle koordinasyon içinde başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Akbıyık, denizlerin sahip olduğu zenginliğin milli menfaatler doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

        Akbıyık, mesajında, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Milli okçu Hazal Burun, Rektör Kaçar'ı ziyaret etti
        Milli okçu Hazal Burun, Rektör Kaçar'ı ziyaret etti
        Yatağan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Yatağan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        MSKÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı akredite edildi
        MSKÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı akredite edildi
        Yiyip içip kaçıp gittiler Bodrum'da hesabı ödemeden kaçtılar
        Yiyip içip kaçıp gittiler Bodrum'da hesabı ödemeden kaçtılar
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Akademisi ile Avrupa'da örnek oluyor
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Akademisi ile Avrupa'da örnek oluyor
        Gençlerin Kenti Muğla'ya Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül Başkan Aras:...
        Gençlerin Kenti Muğla'ya Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül Başkan Aras:...