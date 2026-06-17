Muğla Valisi Akbıyık'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akbıyık, mesajında, kurulduğu günden bu yana mevcut yapısını, imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiren Sahil Güvenlik Komutanlığının, akıl ve bilimi esas alan planlı stratejiler doğrultusunda gelişimini sürdürdüğünü belirtti.



Sahil Güvenlik Komutanlığının, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen projelerle görev etkinliğini artırmaya ve sahip olduğu gelişim potansiyelini daha ileri seviyelere taşımaya devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:



"Denizlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, en kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak amacıyla kapasitesini ve performansını sürekli artırmaktadır. Milletimizin güven ve desteğini alarak, ülkemizin yüzölçümünden daha geniş bir sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır."



Komutanlığın, kanunlarla verilen görevleri diğer kolluk birimleriyle koordinasyon içinde başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Akbıyık, denizlerin sahip olduğu zenginliğin milli menfaatler doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.



Akbıyık, mesajında, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

