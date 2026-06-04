Muğla'da 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında "çocuğun cinsel istismarı, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, uzun süredir aranan bir hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda T.D. yakalandı.



Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesince "çocuğun cinsel istismarı, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

