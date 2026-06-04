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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'a "Aroya" kruvaziyeriyle 2 bin 124 turist geldi

        Bodrum'a "Aroya" kruvaziyeriyle 2 bin 124 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 124 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Bodrum'a "Aroya" kruvaziyeriyle 2 bin 124 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 124 yolcu getirdi.

        Bahama bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

        Antalya Limanı'ndan gelen gemide çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 124 yolcu ile 1047 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

        Gece ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının İstanbul Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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