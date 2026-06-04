Bodrum'a "Aroya" kruvaziyeriyle 2 bin 124 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 124 yolcu getirdi.



Bahama bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.



Antalya Limanı'ndan gelen gemide çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 124 yolcu ile 1047 personelin bulunduğu belirtildi.



Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Gece ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının İstanbul Limanı olacağı öğrenildi.

