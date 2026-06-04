Bodrum'da panelvanla motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde panelvanla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. M.N. idaresindeki 48 BAS 614 plakalı panelvan, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda, E.A'nın kullandığı 48 ADZ 043 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü E.A. ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde kavşaktan dönen motosikletle, ana yoldan gelen panelvanın çarpışması ve devrilen motosiklettekilerin düşmesi yer alıyor.

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